NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰熱火，終場以127：100贏球。但比賽中卻發生肢體衝突，湖人後衛克拉克森（Jordan Clarkson）與卓吉奇（Goran Dragic）兩人大打出手，皆遭驅逐出場。

這場比賽第三節剩下5分多鐘，克拉克森與卓吉奇互相卡位，克拉克森先是推了卓吉奇一下，卓吉奇也用身體撞回去，接著克拉克森直接一拐打在對方脖子上，讓卓吉奇倒地，雙方球員、裁判出來制止。

卓吉奇還想衝上去找克拉克森，而克拉克森則是握拳準備好要反擊。之後雙方球員還有零星衝突，熱火球員J.強森（James Johnson）一度想找湖人球員理論，遭人制止。

事後，克拉克森、卓吉奇各吞下技術犯規，也遭裁判驅逐出場；J.強森則吞下技術犯規。

卓吉奇。（美聯社）