NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
2017/01/07 15:12
灰熊一度落後24分，最終仍拿下勝利。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰灰熊，一度領先對手24分，但末節卻被灰熊猛追分，後衛康利（Mike Conley）關鍵投籃追平，雙方進入延長賽。延長賽中，勇士得分受阻，灰熊靠著康利、藍道夫（Zach Randolph）全場各拿27分的帶領下，終場在延長賽以128：119擊敗勇士。
勇士在第三節一度領先多達24分，但之後灰熊吹起反攻號角，第四節打出單節32：13的比數，尤其讀秒階段，康利中距離投籃得分追平，雙方比數111：111進入延長賽。
延長賽中，勇士僅拿8分，反觀灰熊靠康利、藍道夫、M.加索（Marc Gasol）等球員多點開花，勇士反攻無望吞下敗戰。
康利全場拿下27分、12助攻、5籃板，替補出發的藍道夫27分、11籃板、6助攻，M.加索23分、5籃板，丹尼爾斯（Troy Daniels）12分，帕森斯（Chandler Parsons）10分。
勇士以柯瑞（Stephen Curry）40分、6助攻最佳，杜蘭特（Kevin Durant）27分、13籃板，K.湯普森（Klay Thompson）17分、6籃板，D.格林（Draymond Green）11分、8籃板，帕丘利亞（Zaza Pachulia）10分。
值得注意的是，灰熊板凳得分為53分，反觀勇士僅14分，也是敗戰主因。灰熊此役贏球中斷勇士四連勝，本季對戰勇士兩場全贏球。
康利（左）。（美聯社）
柯瑞。（美聯社）
藍道夫。（美聯社）
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