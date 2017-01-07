SBL》得分、籃板雙冠王菲爾普斯缺陣 金酒本土當自強

2017/01/07 15:15

〔記者廖聿偉／桃園報導〕金酒洋將「破壞者」菲爾普斯今因右手挫傷高掛免戰牌，本季他場均貢獻30.5分、16.8籃板，暫居聯盟雙冠王，主帥楊哲宜表示，菲爾普斯昨出戰金酒比賽扭傷，導致右手腫脹、疼痛，但經過X光檢查未傷及骨頭和韌帶，明出戰達欣能否上場未知。

金門酒廠菲爾普斯。（資料照，記者陳志曲攝）

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