NBA》安東尼樂於助人 關鍵三分彈力退公鹿（影音）
2017/01/07 15:21
〔體育中心／綜合報導〕上一役遭字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）絕殺帶走勝利，讓尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）捶心肝，但今天他展現出「贏球在我」的決心，攻下全場最高的26分，外帶本季新高的10次助攻，率領尼克復仇成功，以116：111擊敗公鹿，中止6連敗。
亞德托昆波上一役在最後8.6秒後仰跳投絕殺贏球，讓第四節一路領先的尼克氣得牙癢癢，而今天尼克在末節克服落後18分的劣勢，在最後1分08秒追到109：111落後，隨後安東尼挺身而出，砍進一記超前三分彈，公鹿則在關鍵時刻進攻當機，尼克終場就以116：111擊敗公鹿。
尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示，「今天的勝利很重要，但我們前役應該也是贏了。」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今天傷癒復出，繳出24分、6籃板、3阻攻。
公鹿方面，亞德托昆波和帕克（Jabari Parker）雙雙挹注25分，但全隊無法守住上半場的領先優勢，3連勝喊卡。
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