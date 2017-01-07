SBL》周士淵4000分 聯盟第三人

裕隆周士淵達成生涯4000分紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕裕隆射手周士淵今完成生涯里程碑，他於第二節投進生涯第556顆三分彈，得分也突破4000大關，成為繼田壘、呂政儒之後，第三位達成生涯4000分里程碑的球員。

SBL邁入第14季，呂政儒率先達成4000分，因傷缺陣的台銀陳順詳仍停留在3882分，高居首位的仍是兩年前西進CBA的「少俠」田壘，他效力達欣11季累計4883分，裕隆「浪花兄弟」呂政儒、周士淵本季相繼達標，寫下難得紀錄。

周士淵是SBL開朝元老，也是裕隆陣中最穩定的射手之一，生涯14個球季，場均貢獻11.4分、至今已轟下556顆三分彈、命中率36%。

裕隆周士淵以一記3分球達成生涯4000分紀錄。（記者林正堃攝）

裕隆周士淵達成生涯4000分紀錄，家人也到場分享喜悅。（記者林正堃攝）

裕隆周士淵達成生涯4000分紀錄，早一步完成紀錄的隊友呂政儒也送上祝福。（記者林正堃攝）

裕隆周士淵達成生涯4000分紀錄。（記者林正堃攝）