中職》壽星陳傑憲挨針 蘇智傑小平頭現身

蘇智傑頂著小平頭現身。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅隊將在明天正式於南紡購物中心展開春訓，球團在今日先安排年度體檢，剛好今天生日的陳傑憲笑說被扎了一針還是滿難忘的，而剛服完12天補充役的選秀狀元蘇智傑，頂著剛退伍的小平頭現身。

今年獅隊同樣選擇距離球員宿舍僅10分鐘、也是南台灣唯一獲頒JCI評鑑的台南市立安南醫院進行年度總體檢，第二次與球隊配合，這次也調整了健檢中心的人力與動線，還調動醫師特別從高雄上來協助，以最高規格迎接檢查。

此次檢查項目除了有基本的身高體重、視力、胸部X光、尿液檢查、血液檢查、血壓、心電圖以及腹部超音波等等，也有部分選手增加癌症篩檢及糞便潛血篩檢項目，或是帶著家眷一起來自費參加體檢。

此外今年體檢調整在春訓前進行，能幫助選手提早了解自己的狀況，刻意在開訓前進行體重控管的唐肇廷，在做完體檢後表示很滿意自己堅持的成果；然而令球員們最緊張的抽血關卡，剛服完12天補充役的選秀狀元蘇智傑說，自己入伍前才被抽過一次血，接連兩次體檢讓他哭笑不得，而陳韻文光看到護理師要拆開針頭包裝，就緊張得直冒冷汗，還好還是順利的完成所有檢查，讓他鬆了一口氣。

陳韻文面對抽血相當緊張。（球團提供）

加入球隊後首度參加體檢的陳傑憲，對於能夠到獨立且設備完善的健檢中心和隊友們一起進行體檢覺得很新鮮，以往業餘時期雖也有體檢安排，但大多是自行前往醫院接受檢查。在去年冬季聯盟有不錯表現的郭峻偉以及洪心騏則表示，因為有參加冬盟的關係，讓他們一直維持在不錯的體態，也認為這樣的賽事正好可以讓他們銜接上春訓，能更快進入狀況，希望可以在今年球季能夠完全發揮自己的實力、有好的表現。

陳傑憲測量視力。（球團提供）