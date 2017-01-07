陳鏞基盲棒揮不到 學長陳金鋒看不下去（影音）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北渣打公益馬拉松下個月即將登場，今天下午於成淵高中舉行視障陪跑訓練營，「台灣鋒炮」陳金鋒與陳鏞基一同出席公益活動，訓練營以盲人棒球開球揭開序幕，陳鏞基下場體驗，陳金鋒則在一旁動口指導，「你好好打！」

陳鏞基戴上眼罩擔任打者，渣打銀行人資長陳瑋芝負責餵球，陳金鋒則拿麥克風指導陳鏞基打擊位置，經過三、四次失敗後，陳鏞基球棒終於揮到棒球，全場歡呼，他自己也很驚訝，真的打到球了，「我看再打不到，可能要被扣薪了，謝謝學長指導！」

參與視障陪跑訓練營，陳金鋒表示，他希望藉由這個活動，讓大家關注盲胞就業問題，也希望有更多企業相挺。

今天共有39位志工參加陪跑訓練營，主要透過身高、體重與視障跑者配對，他們將與2月12日渣打馬拉松當天陪伴視障跑者跑完三公里。

陳金鋒為陳鏞基戴上眼罩體驗盲棒。（記者劉信德攝）

中職球星陳鏞基領跑。（記者劉信德攝）

陳鏞基體驗盲棒。（記者劉信德攝）

陳鏞基終於揮到球，開心揮臂。（記者劉信德攝）