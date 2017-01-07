中職》富邦證實增菘瑋將加盟 合約差不多了
2017/01/07 16:57
增菘瑋。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將總監陳俊池今（7日）證實，增菘瑋已確定加盟，合約已經談得差不多，也會出席16日的春訓開訓典禮。
32歲的增菘瑋去年底參加中職首次戰力外測試會，結果飆出144公里球速，也獲得各球團注目。統一獅昨晚已獲增菘瑋經紀公司回覆婉拒加盟，桃猿領隊劉玠廷今也表示未搶到增菘瑋，最後確定由富邦「得標」。
陳俊池表示，昨晚接到經紀公司回覆，確定增菘瑋會加盟，只是雙方合約細節還需討論，在16日開訓之前就會簽約。
增菘瑋在2015年底遭到兄弟釋出，該年月薪為11.5萬元，據悉富邦也開出至少10萬月薪，但尚未獲得證實。
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