中職》富邦爭取加盟 陳金鋒首度正面回應

陳金鋒。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣鋒炮」陳金鋒去年底與桃猿合約到期，他目前是經典賽國家隊教練團之一，傳出富邦悍將有意爭取鋒哥加盟，陳金鋒今天下午出席活動時，做出正面回應，「謝謝大家關心，有好消息會跟你們報告。」

陳金鋒合約去年12月31日到期，富邦悍將總經理蔡承儒去年曾透露，球隊確實對陳金鋒有興趣，近期也傳出可能安排陳金鋒擔任球隊形象大使角色，由於陳金鋒今天出席渣打公益活動記者會，他僅簡單回應合約問題，希望大家也一起關注視障同胞就業問題，並預祝他們當天活動順利。

穿著一身輕裝出席公益活動，陳金鋒表示，「今天參加這場活動，也類似像形象大使這樣。」