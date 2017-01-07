中職》富邦爭取加盟 陳金鋒首度正面回應
2017/01/07 17:12
陳金鋒。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣鋒炮」陳金鋒去年底與桃猿合約到期，他目前是經典賽國家隊教練團之一，傳出富邦悍將有意爭取鋒哥加盟，陳金鋒今天下午出席活動時，做出正面回應，「謝謝大家關心，有好消息會跟你們報告。」
陳金鋒合約去年12月31日到期，富邦悍將總經理蔡承儒去年曾透露，球隊確實對陳金鋒有興趣，近期也傳出可能安排陳金鋒擔任球隊形象大使角色，由於陳金鋒今天出席渣打公益活動記者會，他僅簡單回應合約問題，希望大家也一起關注視障同胞就業問題，並預祝他們當天活動順利。
穿著一身輕裝出席公益活動，陳金鋒表示，「今天參加這場活動，也類似像形象大使這樣。」
相關新聞
- 中職》富邦證實增菘瑋將加盟 合約差不多了
- 陳鏞基盲棒揮不到 學長陳金鋒看不下去（影音）
- 中職》壽星陳傑憲挨針 蘇智傑小平頭現身
- 中職》感謝桃猿給機會 林英傑：簽約後就去報到
- 中職》桃猿延攬林英傑 劉玠廷：填補後援戰力
推薦新聞
-
中職》富邦證實增菘瑋將加盟 合約差不多了2017/01/07 16:57
-
網球》錦織圭直落二退瓦林卡 晉級布里斯本決賽2017/01/07 15:17
-
SBL》得分、籃板雙冠王菲爾普斯缺陣 金酒本土當自強2017/01/07 15:15
-
NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球2017/01/07 15:12
-
SBL》台灣飛人相挺飛人 陳信安出席全球唯三家旗艦店開幕2017/01/07 13:30