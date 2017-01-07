高爾夫》盧曉晴溫馨婚禮 完成終身大事
2017/01/07 17:59
台灣名將盧曉晴（左）與夫婿武山孝人完婚。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／台北報導〕旅日名將盧曉晴今天在台北舉行婚禮，在雙方親友見證和祝福下，與夫婿武山孝人完成終身大事。
盧曉晴的婚禮今天中午在萬豪酒店舉行，場面溫馨隆重。她在親友見證下與武山孝人交換婚戒，同時攜手澆灌愛的樹苗。
包括職業名將涂阿玉和盧曉晴的恩師陳良溪，熱愛高爾夫的政壇大老辜寬敏，和專程來台的中國一姐馮珊珊，都在場觀禮。
熱愛高爾夫的政壇大老辜寬敏（中）也參加盧曉晴的婚禮。（記者趙新天攝）
職業名將涂阿玉（左1）出席盧曉晴的婚禮。（記者趙新天攝）
盧曉晴去年春天在台灣的1場球敘中認識了同組打球的武山孝人，兩人互有好感並進一步交往，去年下半年決定共組家庭，12月已在日本完成婚姻登記，並到帛琉渡蜜月，今天完成婚禮。
個性相當開朗的武山孝人在婚禮上，請盧曉晴擔任翻譯，他對著愛妻說：「今天全場就是妳最漂亮！」引起全場一陣笑聲。他也說：「我們會努力共築美滿的家庭，不論遇到什麼困難都會攜手度過。」
盧曉晴則說：「我們去年12月在日本就完成登記，所以已經過了一小段新婚生活。今天是我第1次穿著白紗在親友面前，很開心大家來祝福我，接下來的日子會變得很不一樣，我多了很多不同的角色和責任，希望我可以把事情都做好。」
旅日名將盧曉晴（右2）舉行婚禮，父母親將她交給新郎武山孝人（左1）。（記者趙新天攝）
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