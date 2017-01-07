MLB》告別藍鳥 打點王誓言拿冠軍

英卡納西恩與新球衣亮相。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英卡納西恩（Edwin Encarnacion）加盟印第安人，總管安東內提（Chris Antonetti）為他穿上專屬的10號球衣，這位上季美聯打點王也露出笑容與新球衣合照。

「不管在任何方面，他是最適合我們的球員。」安東內提表示，英卡納西恩藏不住喜悅，在個人Instagram發布兩則貼文，感謝印地安人留給他10號球衣，也正式告別待了6年半的藍鳥，感謝球迷一路上相挺，以及隊友的關懷與支持，不管在低潮或顛峰，對此感到很欣慰，也祝他們未來生涯順遂。

（取自Instagram）

印地安人以3年6000萬美元（約19億新台幣）合約簽下英卡納西恩，「這就是我來這裡的原因，我相信這支球隊，我知道我們能拿下世界大賽冠軍！」英卡納西恩表示。

印地安人總管安東內提幫英卡納西恩穿上球衣。（資料照，美聯社）