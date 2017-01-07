SBL》「飛翔連線」合拿45分 達欣擊敗台銀穩坐龍頭

周儀翔攻下全場最高25分。（記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕達欣本週首戰遭遇台銀，開節就打出32分高分，儘管台銀下半場急起直追，終場達欣仍以97：84收下三連勝穩坐龍頭。

首節在｢台灣LBJ」周儀翔拿下單節10分，全隊三分球6投5中，達欣輕鬆寫意攻進32分，台銀全本土先發5人則陷入苦戰，直到洋將奈維爾、李維哲上場逐漸回魂，但次節余純安傷退，達欣替補呂濟而也有7分表現，上半場打完，台銀落後達欣19分。

台銀的苦戰在易籃後有了轉變，李維哲跳出來當英雄，三分球3投3中、獨拿11分，奈維爾、陳國維在籃下也有斬獲，台銀第三節打出30分迎頭趕上，更將兩隊差距縮小到10分差，但到了決勝節台銀始終無法再拉近比數，終場達欣97：84帶走勝利。

此役達欣「飛翔連線」周儀翔25分、施顏宗20分，兩人合拿45分奠定勝基，「印度姚明」布拉進帳17分，挑戰生涯3000分的老將林冠綸則有16分表現；台銀則以李維哲21分最搶眼，洋將奈維爾16分次之，成力煥10分。

「印度姚明」布拉。（記者林正堃攝）

李維哲攻下台銀最高21分。（記者林正堃攝）



施顏宗20分僅次於達欣一哥周儀翔。（記者林正堃攝）