日立慈善盃女子菁英賽 第2回合陳依妏、李旻並列領先

日立慈善盃女子菁英賽，李旻以135桿並列領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017日立慈善盃女子菁英賽今天完成第2回合，台灣女將陳依妏和李旻同以總計135桿並列第1，暫時保有2桿領先優勢。

第2回合開賽之後，李旻第1洞就切進老鷹，前5洞她就賺進5桿，快速攻佔領先位置。

陳依妏隨後在領先組也漸有佳作，尤其第10和11洞連續抓鳥之後，又重回領先位置，可惜最後7洞的博蒂機會都沒進洞，包括最後1洞看著小白球在洞口前右轉沒進，她以低於標準桿9桿並列領先。

陳依妏打出69桿，以總計135桿並列領先。（記者趙新天攝）

包括台灣好手劉依貞、陳宇茹和4度封后的泰國名將波南儂，打完兩回合同以137桿並列第3，只有2桿之差，明天最後決戰她們都是值得注意的人物。

謝瑀玲今天表現出色，繳出全場最佳的65桿，以138桿和姚宣榆、業餘選手洪若華、日本東浩子、泰國薩萊朋等人並列第6。旅美女將徐薇淩也打出66桿佳績，排名上40席，以140桿並列14名。

陳宇茹以137桿並列第3。（記者趙新天攝）

劉依貞以137桿並列第3。（記者趙新天攝）

泰國女將波南儂以137桿並列第3。 （記者趙新天攝）