公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告
2017/01/08 07:20
巴特勒。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕早安，假期的最後一天，自由體育為讀者獻上精彩賽事。
公牛最近拿下2連勝，今早9點將在主場迎戰東部排名第二的暴龍，此役公牛板凳會有什麼表現，令人期待。
金酒戰績仍居爐主寶座，洋將「破壞者」菲爾普斯更因右手挫傷高掛免戰牌，下午將迎戰排名第一的達欣，在主力球員不確定是否上場的情況下，戰況堪憂。
NBA
09：00 暴龍VS.公牛（愛爾達體育、緯來體育）
11：30 活塞VS.拓荒者（緯來體育D-Live）
SBL
15：00 達欣VS.金酒（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）
17：00 裕隆VS.璞園（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）
19：00 台啤VS.富邦（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）
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