公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告

巴特勒。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕早安，假期的最後一天，自由體育為讀者獻上精彩賽事。

公牛最近拿下2連勝，今早9點將在主場迎戰東部排名第二的暴龍，此役公牛板凳會有什麼表現，令人期待。

金酒戰績仍居爐主寶座，洋將「破壞者」菲爾普斯更因右手挫傷高掛免戰牌，下午將迎戰排名第一的達欣，在主力球員不確定是否上場的情況下，戰況堪憂。

NBA

09：00 暴龍VS.公牛（愛爾達體育、緯來體育）

11：30 活塞VS.拓荒者（緯來體育D-Live）

SBL

15：00 達欣VS.金酒（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）

17：00 裕隆VS.璞園（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）

19：00 台啤VS.富邦（緯來體育、愛爾達足球、愛爾達育樂）