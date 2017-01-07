NBA》帕克球場調度佳 帕波維奇說讚
2017/01/07 23:19
帕克。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕本週馬刺3場比賽分數都飆破110分，上役更以28分差輕取金塊，而當家控衛帕克（Tony Parker）上場24分鐘便繳出21分、9助攻、11投10中成績，此役馬刺總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）對帕克近期在場上的表現也給予高度肯定。
在賽後帕克接受場邊訪談時說道，比賽時帕波維奇並沒有對他下達任何的指令，「當帕波什麼都沒有表示時，這是一個很大的恭維，」帕克說，「這代表我在場上做的決定都是正確的。」
對此，帕波維奇也回應，「某種程度上來說，他讓每個人在場上都發揮得很好。」帕波維奇也提到，他會讓帕克有自己的發揮空間，「偶爾我下達的指令他不一定會做，他按照自己的方法來執行，但這沒問題，他在球隊已經待得夠久了。」
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