高爾夫》徐薇淩找回準星 66桿一口氣上升40席

徐薇淩打出66桿，露出開心笑容。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕旅美女將徐薇淩今天在日立慈善盃女子菁英賽第2回合大有起色，她打下8個博蒂、2個柏忌，以66桿完賽，總計140桿，從原本並列54名，一口氣上升到並列14名。

第1回合徐薇淩花了74桿，打得有點悶，尤其是推桿，今天總算改觀。她說：「昨天打上15個果嶺，結果花了35次推桿，前9洞全都打上去，卻推了18推。今天好多了，只花27次推桿，抓到8隻小鳥。」

徐薇淩打出8個博蒂。（記者趙新天攝）

她表示，去年10月打完富邦LPGA台灣錦標賽之後，就投入訓練，好久沒參加比賽，昨天上了場有點生疏，而且擊球太想把距離打遠一點，穩定性就受影響，今天她修正了一下策略，該用力拚距離的地方就全力揮擊，其他就正常打，明顯看到效果。像第5洞和第18洞今天兩桿就攻上去，都抓到博蒂。

唯二的柏忌，1個是在第6洞的3推桿，另1個則是第8洞，她說：「攻果嶺的鐵桿打得非常好，沒想到上到果嶺倒旋太多，從果嶺上一路倒滾出去，回切之後沒推進。」