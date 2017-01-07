NBA》名字太難拼的錯？字母哥：票應該更多啊

〔記者石毓琪／綜合報導〕NBA明星賽第一輪票選日前公布，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在東部前場僅次於「大帝」詹姆斯，不過他本人對這樣的結果似乎還不夠滿意。

亞德托昆波在第一輪票選以500,633票排名東部前場第2，且領先第3洛夫（Kevin Love）將近一倍。被問及對投票結果覺得如何，字母哥笑說，自己應該還有至少2倍的票數，「如果大家可以把我名字拼對的話。」

NBA明星賽球迷在推特上投票，需要加註「#NBAVote」的標籤，並寫下球員正確的名字，但對於名字拼法相當複雜的字母哥來說相當吃虧，甚至有外媒記者透露，每次在寫「Antetokounmpo」時都會放慢速度再三確認。

「字母哥」亞德托昆波（歐新社）