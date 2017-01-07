SBL》Lamigirls火辣搶鏡 璞園制服日一把抓（圖集）

〔體育中心／綜合報導〕SBL本季試辦6場主題日，本週首度移師到桃園比賽，由本季桃園市政府和璞園簽約冠名順勢推出「我的制服時代」，並邀請職棒Lamigo桃猿隊啦啦隊Lamigirls表演。

璞園主題日，邀來Lamigirls和球迷同歡。（記者林正堃攝）

璞園主題日，邀來Lamigirls和球迷同歡。（記者林正堃攝）



璞園主題日，邀來Lamigirls和球迷同歡。（記者林正堃攝）

璞園主題日，邀來Lamigirls充當啦啦隊，球員也都穿著制服出場。（記者林正堃攝）

璞園簡浩、陳堅恩穿著制服。（記者林正堃攝）

璞園戴維斯穿著制服。（記者林正堃攝）

璞園主題日，球員穿著制服出場。（記者林正堃攝）

璞園主題日，球員穿著制服出場。（記者林正堃攝）



璞園主題日，球員穿著制服出場。（記者林正堃攝）

