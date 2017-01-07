SBL》璞園制服日Lamigirls助陣 富邦踢館險勝

富邦林書緯轟下全隊最高20分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕SBL本週移師桃園中原大學體育館開戰，璞園、富邦勇士兩隊鏖戰至最後一刻才分出勝負，勇士靠著林書緯和張伯維讀秒階段關鍵四罰全進，終場勇士75：72驚險擊敗璞園。

勇士林書緯表現出色，轟下全隊最高20分，外帶4助攻、4籃板，「本土洋將」蔡文誠則貢獻「雙十」12分、11籃板；璞園則戴維斯和林金榜分別貢獻19分和18分。

富邦蔡文誠攻下「雙十」。（記者林正堃攝）

本季桃園市政府和璞園簽約冠名，球團順勢推出主題日「我的制服時代」，全體球員穿著學生制服進場、賽後舉辦簽名會，並邀請職棒桃猿啦啦隊Lamigirls到場助陣，吸引滿場的球迷進場加油。

璞園主題日，球員穿著制服出場。（記者林正堃攝）



璞園主題日，邀來Lamigirls充當啦啦隊，球員也都穿著制服出場。（記者林正堃攝）

璞園簡浩、陳堅恩穿著制服。（記者林正堃攝）