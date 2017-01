NBA》真「明星」賽！小賈斯汀成CP3最佳吸票機

快艇一哥保羅。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星賽將於美國時間2月19日舉行,不少關注籃球的超級巨星也以「球迷」的身分為喜愛的球員拉票,小賈斯汀(Justin Bieber)更成為「CP3」保羅(Chris Paul)的最佳拉票機,在自己多達9100萬追蹤的推特上大力支持。

小賈斯汀去年就曾為保羅拉票,幫助麻吉連續9季進入明星賽,這次也不例外,在小賈推文後,保羅又在短時間湧進上萬張票,暫居西部後場第5。

除了小賈斯汀,演員福克斯(Jamie Foxx)、洛克(Chris Rock)也對自己的粉絲喊話把票投給喬丹(DeAndre Jordan),讓球星在明星賽熱鬥前,場外另類的競爭也同樣激烈。

RT to Send my boy Chris Paul @CP3 to the NBA All-Star Game #NBAVote #retweettovote