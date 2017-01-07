NBA》真「明星」賽！小賈斯汀成CP3最佳吸票機

2017/01/07 22:41

快艇一哥保羅。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將於美國時間2月19日舉行，不少關注籃球的超級巨星也以「球迷」的身分為喜愛的球員拉票，小賈斯汀（Justin Bieber）更成為「CP3」保羅（Chris Paul）的最佳拉票機，在自己多達9100萬追蹤的推特上大力支持。

小賈斯汀去年就曾為保羅拉票，幫助麻吉連續9季進入明星賽，這次也不例外，在小賈推文後，保羅又在短時間湧進上萬張票，暫居西部後場第5。

除了小賈斯汀，演員福克斯（Jamie Foxx）、洛克（Chris Rock）也對自己的粉絲喊話把票投給喬丹（DeAndre Jordan），讓球星在明星賽熱鬥前，場外另類的競爭也同樣激烈。

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