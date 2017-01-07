MLB》福將拿坡里 有他在季後賽門票拿一半
2017/01/07 22:47
拿坡里。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人簽下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）後，拿坡里（Mike Napoli）也將和印地安人分手，他生涯至今共待過4支球隊，今年若與其他球隊簽約，將會是近3個球季來的第4支球隊。
在生涯11個球季中，拿坡里就有8次季後賽的經驗，有他在的球隊，高達7成的機會能打進季後賽，而這8次當中有4次打進美聯冠軍賽，3次世界大賽，包括遊騎兵、紅襪和印地安人，並在2013年幫紅襪取得世界冠軍，拿坡里在66場季後賽中繳出2成28的打擊率，還有8支全壘打，去年例行賽整季34轟也破生涯紀錄。
拿坡里目前35歲，對他來說找一個短約最適合，雖然守備能力不是頂尖，也有受傷的紀錄，但並不影響其他球團對他的興趣。拿坡里2006年以捕手在天使首度出賽，就讓球迷印象深刻，他在比賽中累積經驗並進步神速，當年就有16轟的成績。
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