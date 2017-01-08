卡達男網》喬帥技高一籌 強壓球王穆雷衛冕

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕卡達男網賽「巔峰對決」，前、後任世界球王決賽狹路相逢，塞爾維亞第2種子喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，歷經2小時54分鐘的3盤大戰，終挾6：3、5：7、6：4強壓亦敵亦友的英國頭號種子穆雷（Andy Murray），前球王喬帥衛冕重振聲威之餘，澳網大滿貫的前哨戰也贏得好采頭。

志在連莊的喬帥，開賽氣勢如虹，底線大角度強抽壓制住穆雷，第8局率先破發，首盤順勢到手。次盤喬帥乘勝追擊，原有機會直落2鎖定勝利，不過他在第10局浪費3個賽末點，反遭鬥志頑強的現任球王逆轉扳回一城。戰線雖被拉進決勝盤，老經驗如喬帥及時調整回穩，硬是頂住對手反撲，尤其關鍵第7局再破，順勢保發取得5：3聽牌，儘管穆雷在無路可退第10局連下4分續命，但喬帥也後來居上力保發球局，有驚無險滅火得逞，也終結了穆雷職業賽28連勝紀錄

全球排行頂尖的穆、喬兩大高手，開季就在中東大城杜哈會師決賽，這也是今年5月都將滿30歲的當代雙雄，生涯第36次交手，結果喬帥把領先紀錄擴大為25勝11負，也一雪去年11月倫敦年終總決賽輸球之恥。被譽為「英國希望」穆雷，上季強勢崛起，不但從喬帥拍中搶走了球王頭銜，最後更在年終賽贏了勁敵。

穆雷。（美聯社）