中職》獅隊今開訓 潘武雄合約恐難產？

潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天率先開訓，但全隊「薪」事未定，其中最受注目的潘武雄合約恐怕難產，更將成為討論焦點；獅隊領隊蘇泰安昨表示，目前有經紀約的球員薪水尚未敲定，會等全部談完後再公布。

統一獅今將於南紡購物中心舉行春訓開訓典禮，也將發表全新球隊識別CI、春訓球衣、年度口號，並舉辦球迷見面會和球星簽名活動。代總教練黃甘霖將率全隊出席，只是外界最關心的球員「薪」情，目前還無法公開。

35歲的潘武雄去年繳出18轟、124支安打，都是生涯最高，打擊率3成46也很亮眼；在3年複數年合約到期後，潘武雄選擇不行使自由球員權利，要繼續為獅隊效力，只是現在要談第4張複數年合約，要達成共識的難度卻不低。

潘武雄去年月薪37萬，已是生涯最高薪，在各隊指標性球星中卻是相對「低薪」。今年他首次交由經紀公司談約，目前和球團已初步交換一次意見，雖可達到40萬元，但要向50萬月薪挑戰就有難度。

潘武雄今天仍會出席開訓，他今年可望挑戰千安、百轟里程碑，但是否能拿到應有身價，值得後續觀察。