NBA》戰績持續不佳 籃網考慮交易當家中鋒？

B.羅培茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網戰績持續探底，近期傳出他們有意出售當家中鋒B.羅培茲，以換取2支首輪選秀籤。

據ESPN記者史坦恩（Marc Stein）消息，籃網有意出售B.羅培茲（Brook Lopez）來換取2支首輪選秀籤。

現年28歲的B.羅培茲，本季繳出場均19.9分、5.2籃板，較過去略微下滑，不過平均2.6助攻卻是他的生涯新高，外線命中率也提升至36.1%，即便先前他也曾有傷病問題，但並未對出賽造成影響，仍是賣相頗佳的球員。

籃網近期積極重建，不過他們早在2013年時，就把2014、2016及2018年的首輪選秀籤花光，只為網羅賈奈特（Kevin Garnett）及皮爾斯（Paul Pierce），現在在戰績不佳的情況下，只好考慮用B.羅培茲去交換2支首輪選秀籤來補強戰力。

不過B.羅培茲今年年薪為2120萬美元（約新台幣6.8億），明年薪水則是2260萬美元（約新台幣2.3億），也並非所有球隊都能負擔得起，這筆交易要成真仍有困難。