網球》穆雷4個月的不敗神話 被前球王喬帥終止
2017/01/08 10:23
穆雷。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕英國頭號種子穆雷（Andy Murray）與前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的卡達男網決賽對壘，歷經2小時54分鐘的3盤大戰仍不敵喬科維奇的強力壓制，以6：3、5：7、6：4中止了穆雷的28連勝。
穆雷賽後表示雖然有點失望，但依然對於今年保持正面態度，「對自己的表現還算滿意，身體狀態也很好，在新的一年有好的開始與暖身。」
在決賽前穆雷沒有失掉任何一盤，一路對上法國查迪（Jeremy Chardy）、捷克第3種子伯帝奇（Tomas Berdych）都直落二殺進決賽。從去年九月台維斯盃輸給「品超」阿根廷名將德爾波特羅（Juan Martin del Potro）後，穆雷開啟一波28連勝的四個月不敗紀錄，寫下生涯輝煌的一頁。
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