日職》不是被子枕頭 巨人菜鳥帶《孫子兵法》入宿？

巨人投手畠世周。（取自日本雅虎）

〔體育中心／綜合報導〕日職新人近兩日開始向球團報到，且陸續「入寮」搬進球隊宿舍，大多數人都會帶著習慣的生活用品入宿，但以第二指名被巨人選上的投手畠世周帶的東西卻很特別，竟是一本《孫子兵法》。

巨人今年的「入寮」相當具有話題，除了身高高人一等的台灣投手廖任磊備受關注外，第二指名的投手畠世周也是大家討論的焦點，因為他帶了《孫子兵法》還有魔術方塊入宿。

「我想要從《孫子兵法》的內容學到一些戰術，希望從這些故事中，獲得一些啟發，好讓我在職棒的戰場上運用」畠世周表示，希望能從這本2500年前的中國兵書上，獲得一些戰術應用的概念，讓他在比賽中可以更遊刃有餘.。

此外，畠世周還帶了魔術方塊，他表示魔術方塊可以讓他集中精神，且訓練瞬間的判斷力，他也笑說自己最快可在1分鐘之內破解魔術方塊。