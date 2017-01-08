MLB》循建仔復出模式 3名資深投手加盟皇家
2017/01/08 09:23
李格（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕去年王建民與皇家簽下小聯盟約，在春訓脫穎而出站上大聯盟，最近皇家再與3名投手簽下小聯盟約，盼能增強春訓投手間的競爭。
這3名投手分別是前水手與道奇終結者李格（Brandon League）、前老虎布局投手阿布奎基（Al Alburquerque）以及前道奇首輪新秀威斯羅（Chris Withrow）。
其中只有威斯羅在上季有較多出賽經驗，為勇士投37.2局，防禦率3.58，阿布奎基去年在天使只投2局，不過他菜鳥年在老虎曾是100英哩的火球男，生涯前5年擔任布局投手累積17勝6敗、防禦率3.20的成績，K/9值高達11。
33歲資深投手李格已2年未在大聯盟出賽，他生涯受到肩傷困擾，但在受傷前他曾是全明星投手，在水手繳出37次救援、防禦率2.79。
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