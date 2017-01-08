籃球》超狂女高中生 15歲就在同學面前大灌籃（影音）

〔體育中心／綜合報導〕女籃球員因先天條件，要演出灌籃美技是相當不易，最近美國一名15歲的女高中生在比賽中上演爆扣，締造校史紀錄。

在科羅拉多州Regis Jesuit高中的15歲女學生Fran Belibi，身高6呎1吋（185公分），高二的她日前在一場比賽上演快攻爆扣美技，讓全場觀眾驚呼。

這次灌籃是Regis Jesuit高中校史以來第一次由女球員灌籃，Fran Belibi去年就曾用網球練習灌籃，她之前練球時也曾灌過，但在比賽中灌籃還是頭一遭。

賽後Fran Belibi也對自己灌進籃框感到不可思議，「老實說我從沒想過能灌進，直到我聽到震耳的歡呼聲才意識到原來我成功了，能當第一個灌進籃框的女生這背後充滿意義，過去這是不被大家期待的，認為女生不會灌籃。」她說。