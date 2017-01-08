MLB》王維中添隊友 釀酒人簽小聯盟173轟砲手
2017/01/08 11:01
戴克（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天簽下自由球員戴克（Cody Decker），補強內野戰力，新球季將與蘇薩克（Andrew Susac）、邦迪（Jett Bandy）與皮那（Manny Pina）等3人競爭內野位置。
戴克過去主要鎮守一壘，但在教士時期加練捕手位，曾連續4年在小聯盟敲出20轟，他在2015年登上大聯盟，出賽8場共有11個打數，可惜生涯首安還尚未開張。
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