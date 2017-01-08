NBA》遭格林飆罵鬧內鬨？杜蘭特：沒事啦 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天在主場遭灰熊翻盤，最後以119：128落敗，第4節時格林飆罵杜蘭特被轉播畫面拍到，也讓外界議論到底兩人說了什麼，對此，杜蘭特表示，格林只是在跟他溝通，但就是激動了點。

昨天第4節時倒數23秒時，勇士還以2分領先，隨後杜蘭特（Kevin Durant）在外線出手，但未能命中，最後也讓灰熊一舉扳平，拉長戰線。但在那次出手後，鏡頭拍到格林（Draymond Green）在場邊貌似在飆罵杜蘭特，讓外界好奇勇士是否發生內鬨。

「他是在說我們應該要打擋拆，不是在講那次三分出手」杜蘭特為隊友的反應緩頰，他表示格林在場上一向很熱情，才會顯得好像很激動，其實兩人只是在溝通，並非針對那次出手在批評他。

格林對於那次的談話並未多談，僅表示這沒必要對外討論，只是希望能讓團隊一起成長，不過他卻對於輸球有不同見解，「拿到總冠軍才是我們的目標，輸掉一場例行賽沒什麼，我希望我們每次上場都能有所進步，很可惜現在沒有，所以我們還有很多地方需要改進。輸球我反而很開心，因為輸了大家才會去找出問題，平常贏球大家就不會討論這些」。

杜蘭特（左）、格林（右）。（資料照，法新社）