達卡拉力賽因天候不佳暫停比賽
2017/01/08 11:57
〔體育中心／綜合報導〕拉力賽車一年一度在南美洲舉辦的達卡拉力賽（Dakar Rally），目前來到第六賽段玻利維亞，但當地的低溫又陰雨綿綿的氣候使比賽被迫暫停，週六、日停賽，周一恢復比賽。
主辦單位派出的探勘人員回報，沿途比賽場地狀況不佳。周五的第五賽段也因為天候不佳縮短賽程。目前摩托車組及汽車組由英國桑德蘭（Sam Sunderland）、法國（Stephane Peterhansel）領先。
藝人任賢齊也有參加摩托車組，但4日在長達803公里的第二賽段不慎撞樹受傷，主辦單位派出直升機送醫，所幸僅腰部受傷，沒有大礙，但已無法繼續參賽。
卡達拉力賽汽車組。（美聯社）
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