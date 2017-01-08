NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗
2017/01/08 13:18
爵士中鋒戈貝爾（右）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今早灰狼主場迎戰爵士，在第四節平手時倒數27.5秒，爵士靠著中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）放進關鍵2分超前，終場以94：92險勝灰狼，隊上剛復原的控衛希爾（George Hill）也拿下19分。
第四節開始爵士落後11分，前鋒菲佛斯（Derrick Favors）連拿7分吹起反攻號角，爵士在最後3分鐘仍有9分差時，靠著一波11：0攻勢取得逆轉，中鋒戈貝爾最後拿下12分、13籃板、4火鍋。
灰狼拉文（Zach LaVine）全場拚下24分、9籃板、4助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）也得18分、15籃板，可惜在最後4分鐘灰狼一分未得，苦吞4連敗。
灰狼後衛拉文。（美聯社）
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