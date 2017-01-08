MLB》就是要球隊開心果 小熊簽回川崎宗則
2017/01/08 11:55
川崎宗則。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕小熊今天宣布確定與日籍內野手川崎宗則簽下小聯盟約，並附帶邀請大聯盟春訓。
今年35歲的川崎宗則自2012年起，陸續效力大聯盟水手、藍鳥及小熊，今年再度從小聯盟出發，要繼續往大聯盟舞台邁進。
先前日媒曾報導，川崎的老東家軟銀原本已備妥3年12億日圓（約3.3億台幣）大約，希望他能回歸，不過川崎一心只想追逐美夢，不在乎錢多少，仍決定接受小熊的小聯盟合約。
川崎去年出賽14場，打擊率0.333；大聯盟生涯5年出賽276場，打擊三圍是0.237／0.320／0.289，小熊也看好他的守備能力，認為他仍是可用之兵，而決定留下他，加上他個性活潑，總是扮演稱職啦啦隊長，活絡休息室氣氛，大受球員們的歡迎。
除了川崎，小熊還簽下捕手柯波蘭（Carlos Corporan）及外野手多明奎茲（Chris Dominguez），且同樣來自日本的上原浩治早在去年底就加入小熊，也讓川崎多了個同鄉作伴。
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