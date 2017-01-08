NBA》魏少瘋狂大三元 雷霆終止三連敗
2017/01/08 12:42
魏斯布魯克生涯第54次大三元到手。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天砍下32分、17籃板、11助攻的本季第17次大三元，率領雷霆以121：106擊敗金塊。
魏斯布魯克今天飆進7顆三分球，還抓下追平本季最高的17個籃板，順利收下生涯第54次大三元，值得一提的是過去2個球季魏斯布魯克締造大三元的戰績高達32勝3敗。
雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）進帳16分，搭配歐拉狄波（Victor Oladipo）的15分一同幫助球隊中止三連敗低潮。
金塊表現最佳的是小前鋒W.錢德勒（Wilson Chandler）攻下24分，射手巴頓（Will Barton）也有21分演出，但金塊得分王加林納里（Danilo Gallinari）今天只有15分，18投5中的低迷命中率。
賽後金塊苦吞5連敗，其間讓對手至少攻下120分，防守將是首要檢討的部份。
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