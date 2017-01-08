NBA》巴特勒狂飆42分 公牛延長賽力退暴龍（影音）
2017/01/08 13:10
〔記者粘藐云／綜合報導〕公牛今天在主場迎戰暴龍，前3節一度落後達19分，但在第4節時逆轉頹勢扳平比數，雙方廝殺進延長賽，加上巴特勒狂飆42分，終場公牛以123：118扳倒目前戰績位居東部第2的暴龍，拉出一波3連勝。
上半場打完，暴龍取得13分領先，決勝節公牛急起直追，雙方戰成平手進入延長賽，倒數17秒，巴特勒（Jimmy Butler）關鍵跳投幫助公牛取得5分領先，最後就以5分差獲勝。
此役巴特勒飆42分外帶10籃板5助攻，表現全面，魏德（Dwyane Wade）挹注20分7助攻。暴龍「雙槍」德羅森（DeMar DeRozan）和羅利（Kyle Lowry）則分別繳出36分8籃板、27分12助攻。
德羅森（左）。（美聯社）
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