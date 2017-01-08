MLB》與前隊友吉見一起練球 陳偉殷：回不去了...

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷今天和前中日龍隊友吉見一起一同練球，並在粉絲頁上放上兩人難得的合照，也笑稱：「青春回不去了」。

陳偉殷和吉見一起兩人在中日龍時期是隊友也是好友，當時還是中日的先發「左右護法」，後來陳偉殷前往大聯盟打球，吉見繼續留在日本，但兩人相聚的機會也越來越少。

吉見6日抵台預計在台灣停留6天5夜，他表示先前聽殷仔說大聯盟也很重視數據與細節，因而對美國棒球甚感興趣，兩人可以藉此機會好好交流，此外，吉見也展現與殷仔的好交情，他說，雖然無法在短短幾天內就提升棒球技術，但能跟殷仔一起訓練更有意義

陳偉殷今天在臉書分享兩人練球的照片，並寫下「上次一起練習是五年前了吧？！過去一起練球跟打鬧玩耍的回憶都回來了，可是青春回不去了」，搞笑的感嘆兩人逝去的青春。