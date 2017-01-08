NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱
2017/01/08 15:17
〔體育中心／綜合報導〕12月份剛動完拇指手術還在休養的騎士隊後衛史密斯（J.R. Smith），今天和妻子哈里絲（Jewel Harris）在社群網站（Uninterrupted）上傳一則影片，告訴大家他們的第三個女兒出生了，命名為Dakota，但早產了五個月，目前體重只有一磅（約450公克）。
哈里絲：「我們不是唯一經歷這種事的家庭，希望大家能為發生類似事情的家庭鼓勵打氣，也為我們祈禱」。
史密斯夫妻。
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