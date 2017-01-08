籃球》球員場上打群架 2名總仔互毆的戰力更驚人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國大學籃球（NCAA）今天發生一起嚴重的鬥毆事件，喬治亞大學與密蘇里大學在比賽中上演全武行，第2節終了前雙方球員在場上爆發肢體衝突，造成雙方球員板凳清空，上場互相推擠對峙，在裁判上前制止後，沒想到輪到雙方的總教練在場上大打出手，最後這場混戰由喬治亞大學以71：66獲勝，據了解雙方總教練在賽後用擁抱泯恩仇。

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