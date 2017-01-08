籃球》球員場上打群架 2名總仔互毆的戰力更驚人（影音）
2017/01/08 15:05
〔體育中心／綜合報導〕美國大學籃球（NCAA）今天發生一起嚴重的鬥毆事件，喬治亞大學與密蘇里大學在比賽中上演全武行，第2節終了前雙方球員在場上爆發肢體衝突，造成雙方球員板凳清空，上場互相推擠對峙，在裁判上前制止後，沒想到輪到雙方的總教練在場上大打出手，最後這場混戰由喬治亞大學以71：66獲勝，據了解雙方總教練在賽後用擁抱泯恩仇。
相關新聞
- NBA》帕克球場調度佳 帕波維奇說讚
- SBL》周士淵4千分聯盟第3人 裕隆暢飲金酒雙喜臨門
- SBL》得分、籃板雙冠王菲爾普斯缺陣 金酒本土當自強
- NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
推薦新聞
-
籃球》球員場上打群架 2名總仔互毆的戰力更驚人（影音）2017/01/08 15:05
-
MLB》與前隊友吉見一起練球 陳偉殷：回不去了...2017/01/08 14:29
-
MLB》拉抬印地安人悲劇票房 英砲可望領「業績」獎金2017/01/08 14:06
-
NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗2017/01/08 13:18
-
MLB》就是要球隊開心果 小熊簽回川崎宗則2017/01/08 11:55