NBA》愛神的超模女友 拍泳裝封面真空上陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星洛夫（Kevin Love）的女友柏克（Kate Bock）是加拿大超模，最近她登上《運動畫刊》雜誌的泳裝女郎，拍攝一系列的性感泳裝照片，官方近日釋出影片拍攝花絮，柏克的火辣身材讓人一覽無遺。

柏克今年27歲，身高180公分，曾在2013-2016其間登上《運動畫刊》雜誌封面，剛出道時還被選為《運動畫刊》的新人王，現在與騎士球星「愛神」洛夫穩定交往中。

加拿大超模柏克（取自運動畫刊）

加拿大超模柏克（取自運動畫刊）