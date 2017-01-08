NBA》愛神的超模女友 拍泳裝封面真空上陣（影音）
2017/01/08 15:39
〔體育中心／綜合報導〕騎士球星洛夫（Kevin Love）的女友柏克（Kate Bock）是加拿大超模，最近她登上《運動畫刊》雜誌的泳裝女郎，拍攝一系列的性感泳裝照片，官方近日釋出影片拍攝花絮，柏克的火辣身材讓人一覽無遺。
柏克今年27歲，身高180公分，曾在2013-2016其間登上《運動畫刊》雜誌封面，剛出道時還被選為《運動畫刊》的新人王，現在與騎士球星「愛神」洛夫穩定交往中。
加拿大超模柏克（取自運動畫刊）
加拿大超模柏克（取自運動畫刊）
相關新聞
- NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱
- NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗
- NBA》巴特勒狂飆42分 公牛延長賽力退暴龍（影音）
- NBA》魏少瘋狂大三元 雷霆終止三連敗
- NBA》遭格林飆罵鬧內鬨？杜蘭特：沒事啦 （影音）
推薦新聞
-
NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱2017/01/08 15:17
-
MLB》與前隊友吉見一起練球 陳偉殷：回不去了...2017/01/08 14:29
-
MLB》拉抬印地安人悲劇票房 英砲可望領「業績」獎金2017/01/08 14:06
-
NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗2017/01/08 13:18
-
NBA》巴特勒狂飆42分 公牛延長賽力退暴龍（影音）2017/01/08 13:10