NBA》幹拐後變「拳擊手」 克拉克森：kobe教我的（影音）
2017/01/08 16:13
〔體育中心／綜合報導〕湖人前場與熱火的比賽中，後衛克拉克森（Jordan Clarkson）與熱火後衛卓吉奇（Goran Dragic）在卡位時發生衝突，克拉克森還一拐打在對方脖子上，之後他還準備拳擊動作，想再大打一場，遭人制止。克拉克森表示，這是湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）教他的。
克拉克森表示，「我不知道他（卓吉奇）想幹嘛，所以我把我的手舉起來保護自己，這是布萊恩告訴我的。布萊恩曾說，一旦發生事情，千萬不要把你的手放下來。」
布萊恩會這麼說可能是有原因的。美國知名籃球雜誌《SLAM》指出，布萊恩在球員時期曾跟前尼克後衛柴爾斯（Chris Childs）發生衝突，當時布萊恩沒有把手舉起來，只用身體靠過去理論，被對方揮了兩拳直擊臉部。
不過，未來克拉克森可能要面臨禁賽或是罰款。
熱火後衛卓吉奇（左）與克拉克森發生衝突。（美聯社）
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