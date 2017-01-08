NBA》國王打算留卡森斯 季末開複數年2億美元合約
2017/01/08 16:50
卡森斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕國王中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）的合約將在明年（2018年）夏天到期，據《ESPN》報導，球隊打算在季末使用新版勞資協議中的「指定球員規則」（Designated Player Rule）留下卡森斯，並開出總價超過2億美元（約新台幣63億2700萬元）的合約。
指定球員規則是，每隊只能指定一名球員在「提前」延長合約時，簽下5年合約（連同目前球季在內一共6年），這項規則可用在新秀球員身上，但如果要使用第2次，則必須等新秀合約到期，卡森斯並不在此限。卡森斯曾在2014年與國王簽下4年延長合約，國王沿用這項新規則，將能夠開出比別隊更好的價碼。
國王去年雖然陷入卡森斯與前總教練卡爾（George Karl）之間不和的情況，但本季開打以來表現偶有佳作，目前在西部排名第9，仍然有機會打進季後賽。
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