NBA》21世紀第一人！魏少創2神鬼大三元紀錄
2017/01/08 16:39
〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天完成個人本季的第17次大三元，追平湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）的單季紀錄，並列史上第10位，也成為21世紀以來首位連2季都達成17次以上大三元的球員。
魏斯布魯克今天攻下32分、17籃板、11助攻的超級大三元，率領雷霆以121：106擊敗金塊，這是他本季第10次完成30分大三元，成為繼1988-1989賽季的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）以來，第一次有人達成這項紀錄。
而魏斯布魯克本季累積17次大三元，上一季則是交出18次大三元，連續2季大三元都在17次以上，也是自「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，第3位完成這項壯舉的球員。
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