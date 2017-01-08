網球》雪梨女網爆冷受挫 第3種子雙詹無緣開胡
2017/01/08 16:38
詹詠然、詹皓晴姊妹檔雪梨女網賽遭爆冷淘汰。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金77.6萬美元（約2483萬台幣）的雪梨女網賽，台灣第3種子詹詠然／詹皓晴雙打受挫，首輪2個2：6不敵斯洛維尼亞柯蕾帕（Andreja Klepac） ／西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez），雙詹姊妹無緣8強，開季迄今仍未開胡。
面對不好惹的「西斯聯軍」，雙詹雖轟出3個愛司，卻也發生3次雙發失誤，不但被逼出多達10被破發點，還失守了5個，總計只撐61分鐘，直落2栽在歐陸人馬拍下，苦吞開季2連敗。這項WTA Premier等級大賽，也是大小詹對澳網大網貫的最後暖身機會，去年她們在此殺進4強，如今初登場就爆冷受挫，積分倒扣排名也面臨下滑壓力。
目前世界女雙排行暫時並列第12的大小詹，開季狀況調整欠佳，上週紐西蘭奧克蘭榮膺第2種子，第1輪歷經「超級搶10」拉鋸受挫；不料轉戰澳洲雪梨，姊妹倆的手感和默契依舊陷入低潮，連2站職業賽意外一戰出局，更令接下來澳網蒙上陰霾。
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