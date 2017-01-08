籃球》美大學女籃爆衝突 雙方球員互毆（影音）

2017/01/08 16:46

〔體育中心／綜合報導〕美國大學女籃內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）與猶他州立大學（Utah State）在當地時間7日的比賽中，雙方發生嚴重肢體衝突，兩邊球員還打到場外，最後總共有8名球員遭驅逐出場。

這場比賽第三節，雙方球員有肢體接觸，UNLV的球員先用肩膀撞了猶他球員，被對方用力推了一把，接著雙方發生肢體衝突，接著兩方球員大打出手，一路打到場外，雙方教練和球員都有人衝出來制止。最後雙方共有8名球員遭驅逐出場。

UNLV最後在延長賽中以55：53擊敗猶他州立大學。

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