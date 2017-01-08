籃球》美大學女籃爆衝突 雙方球員互毆（影音）
2017/01/08 16:46
A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n— Tyler Bischoff （@Bischoff_Tyler） 2017年1月8日
〔體育中心／綜合報導〕美國大學女籃內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）與猶他州立大學（Utah State）在當地時間7日的比賽中，雙方發生嚴重肢體衝突，兩邊球員還打到場外，最後總共有8名球員遭驅逐出場。
這場比賽第三節，雙方球員有肢體接觸，UNLV的球員先用肩膀撞了猶他球員，被對方用力推了一把，接著雙方發生肢體衝突，接著兩方球員大打出手，一路打到場外，雙方教練和球員都有人衝出來制止。最後雙方共有8名球員遭驅逐出場。
UNLV最後在延長賽中以55：53擊敗猶他州立大學。
相關新聞
- NBA》21世紀第一人！魏少創2神鬼大三元紀錄
- NBA》幹拐後變「拳擊手」 克拉克森：kobe教我的（影音）
- NBA》愛神的超模女友 拍泳裝封面真空上陣（影音）
- NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
推薦新聞
-
田徑》里約奧運女子800M金牌 雙性人塞門亞迎娶女友2017/01/08 17:26
-
籃球》美大學女籃爆衝突 雙方球員互毆（影音）2017/01/08 16:46
-
NBA》愛神的超模女友 拍泳裝封面真空上陣（影音）2017/01/08 15:39
-
籃球》球員場上打群架 2名總仔互毆的戰力更驚人（影音）2017/01/08 15:05
-
MLB》與前隊友吉見一起練球 陳偉殷：回不去了...2017/01/08 14:29