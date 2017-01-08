田徑》里約奧運女子800M金牌 雙性人塞門亞迎娶女友

塞門亞。（取自Facebook）

〔體育中心／綜合報導〕南非田徑名將塞門亞（Caster Semenya）是去年里約奧運的女子800公尺金牌得主，昨天（7日）正好是他的26歲生日，他選在這天正式迎娶相戀多年的女友萊瑟波亞（Violet Raseboya）。南非在2006年成為非洲第一個同性婚姻合法化的國家，兩人的婚禮得以順利進行。

早在2015年12月，兩人就曾經舉辦過南非傳統婚禮，根據南非當地習俗，男方在結婚前要送給女方聘金，當年塞門亞給女方家25000南非蘭特，約新台幣58000元不等。

塞門亞的性別曾受到許多人質疑，最後檢測結果出爐，證明他不是100%的單一性別，屬於雙性人。國際體育仲裁法庭認為，沒有證據能證實睾固酮能幫助女性運動選手表現更好，最後准許塞門亞出戰國際賽事。

塞門亞在2009年與2011年世錦賽奪得女子800公尺金牌與銀牌。2012年倫敦奧運，他獲得800公尺銀牌，去年里約奧運，他以1分55秒28奪金。

塞門亞（左）、萊瑟波亞（右）。（取自Facebook）

塞門亞（右）與女友萊瑟波亞（左）完婚。（取自Facebook）