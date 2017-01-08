NBA》效力公牛8年 羅斯最遺憾沒奪冠

羅斯曾效力公牛長達8個球季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天從公牛轉戰至尼克的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）近日受訪談到老東家公牛，仍抱著感激之情，但效力公牛8年生涯，並未替家鄉摘下總冠軍，是羅斯最遺憾的事。

羅斯日前受訪時談到老東家公牛，感激之情溢於言表，「芝加哥是孕育我的地方，將我塑造成今天的自己，被交易比任何事都讓我感到痛苦，但我不怨恨他們，我明白那是商業的過程，只是站在體育的立場上，我感到困惑。」

羅斯效力公牛初期就曾帶領公牛連闖季後賽，最終皆無緣總冠軍，後期又飽受傷勢困擾，出賽場次及表現皆不如預期，但羅斯仍是許多芝加哥球迷心中無可取代的領袖，羅斯也說「沒替公牛奪冠是我最大的遺憾。」

羅斯本季在尼克平均上場32.1分鐘，可貢獻場均17.4分、4.5助攻、4籃板。

羅斯轉戰至紐約尼克。（資料照，法新社）