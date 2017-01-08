SBL》簡偉儒單場7顆三分彈白搭 金酒2分不敵達欣

達欣布拉灌籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕第14季SBL例行賽本週於中原大學體育館登場，今天首戰由龍頭達欣對爐主金酒，達欣一度領先達25分，末節金酒追平比數，最後一擊功虧一簣，達欣以78：76驚險贏球。

上次兩隊交手，達欣以19分差不敵金酒，今天前來雪恥，此役首節雙方糾結，金酒射手簡偉儒手感火燙，達欣則靠著洋將布拉堅守禁區，達欣首節僅1分領先。

次節金酒命中率驟降，5分鐘內一分未得，達欣次節有裡有外，單節打出22：6攻勢，中場前取得17分領先。

金酒菲爾普斯險些掉球。（記者林正堃攝）

達欣第三節最多來到25分領先，布拉獲得些許時間喘息，金酒簡偉儒、蘇奕晉聯手反擊13分，追到剩11分落後。

末節金酒持續反撲，簡偉儒三分彈搶眼，李秉鴻也適時挺身而出，一波19：6攻勢，終場前2分45秒，雙方戰成平手，黃鎮立刻還以2分，簡偉儒3分破網，持續拉鋸，最後10.66秒，落後2分的金酒掌握最後攻勢，簡偉儒三分失手、蘇奕晉中距離也落空，達欣兩分險勝。