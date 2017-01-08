SBL》簡偉儒單場7顆三分彈白搭 金酒2分不敵達欣
2017/01/08 17:14
達欣布拉灌籃得分。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／桃園報導〕第14季SBL例行賽本週於中原大學體育館登場，今天首戰由龍頭達欣對爐主金酒，達欣一度領先達25分，末節金酒追平比數，最後一擊功虧一簣，達欣以78：76驚險贏球。
上次兩隊交手，達欣以19分差不敵金酒，今天前來雪恥，此役首節雙方糾結，金酒射手簡偉儒手感火燙，達欣則靠著洋將布拉堅守禁區，達欣首節僅1分領先。
次節金酒命中率驟降，5分鐘內一分未得，達欣次節有裡有外，單節打出22：6攻勢，中場前取得17分領先。
金酒菲爾普斯險些掉球。（記者林正堃攝）
達欣第三節最多來到25分領先，布拉獲得些許時間喘息，金酒簡偉儒、蘇奕晉聯手反擊13分，追到剩11分落後。
末節金酒持續反撲，簡偉儒三分彈搶眼，李秉鴻也適時挺身而出，一波19：6攻勢，終場前2分45秒，雙方戰成平手，黃鎮立刻還以2分，簡偉儒3分破網，持續拉鋸，最後10.66秒，落後2分的金酒掌握最後攻勢，簡偉儒三分失手、蘇奕晉中距離也落空，達欣兩分險勝。
相關新聞
- SBL Live》主場對決裕隆 璞園拚「桃」首勝
- 公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告
- SBL》Lamigirls火辣搶鏡 璞園制服日一把抓（圖集）
- SBL》璞園制服日Lamigirls助陣 富邦踢館險勝
- SBL Live》林金榜大心臟無用 富邦3分差氣走璞園
推薦新聞
-
中職》獅隊談薪已完成75％ 領隊：再給我3天努力2017/01/08 18:00
-
NBA》效力公牛8年 羅斯最遺憾沒奪冠2017/01/08 17:46
-
SBL》簡偉儒單場7顆三分彈白搭 金酒2分不敵達欣2017/01/08 17:14
-
NBA》21世紀第一人！魏少創2鬼神大三元紀錄2017/01/08 16:39
-
網球》雪梨女網爆冷受挫 第3種子雙詹無緣開胡2017/01/08 16:38