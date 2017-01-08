中職》搶增菘瑋失敗後 統一獅考慮找陽建福？

陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅在延攬增菘瑋失利之後，據悉目前已將焦點轉向38歲的老將陽建福。不過富邦也已邀請陽建福參與春訓，獅隊是否會再度「搶輸」富邦，值得後續觀察。

獅隊今天開訓，除了公布新的企業識別碼和隊徽、春訓球衣，也正式介紹以新球季將由代總教練黃甘霖領軍。新官上任就有新氣象，黃甘霖除表示已確定會找兩名先發洋投、一名後援洋投外，還已鎖定一名本土右投。

黃甘霖表示，他有向球團推薦人選，但目前尚未展開動作。據悉這名人選就是陽建福，只是陽建福也已獲得富邦邀請春訓，富邦總監陳俊池已表示，陽建福會參與16日開訓。

陽建福和日職獨立聯盟的合約到1月底結束，他未來仍有機會重回中職舞台，若以現階段來看，就有富邦、獅隊兩隊都想找他。