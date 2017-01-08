MLB》 奎托好特別 自主訓練選在沙灘上（影音）

Con mi primo el trabajo @gustavo.cuesta Johnny Cueto（@johnnycueto47）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 7 7:50上午 PST 張貼

〔體育中心／綜合報導〕巨人投手奎托（Johnny Cueto）季後不怠惰，近期他在家鄉多明尼加一處海灘進行自主訓練，除了在沙灘上跑步外，還有拉繩等訓練。

奎托近期在他的社群媒體Instagram上PO多則影片，相較許多運動選手會在健身房進行訓練，奎托反而選在沙灘上，他認為此處有最美麗的風景。

Johnny Cueto（@johnnycueto47）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 7 7:47上午 PST 張貼

奎托。（資料照，法新社）