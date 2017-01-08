MLB》 奎托好特別 自主訓練選在沙灘上（影音）

2017/01/08 18:04

Con mi primo el trabajo @gustavo.cuesta

Johnny Cueto（@johnnycueto47）張貼的影片 於 張貼

〔體育中心／綜合報導〕巨人投手奎托（Johnny Cueto）季後不怠惰，近期他在家鄉多明尼加一處海灘進行自主訓練，除了在沙灘上跑步外，還有拉繩等訓練。

奎托近期在他的社群媒體Instagram上PO多則影片，相較許多運動選手會在健身房進行訓練，奎托反而選在沙灘上，他認為此處有最美麗的風景。

Johnny Cueto（@johnnycueto47）張貼的影片 張貼

奎托。（資料照，法新社）

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