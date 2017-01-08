中職》獅隊談薪已完成75％ 領隊：再給我3天努力
2017/01/08 18:00
蘇泰安。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天開訓，但備受注目的球員「薪」事卻未公布，領隊蘇泰安表示，「其實合約已全部開出去了，現在就等經紀公司回覆，已完成75%，再給我3天努力看看。」
由於戰績不佳，獅隊今年整體薪資會往下降，蘇泰安表示，還是會看球員的成績表現，給予表現好的球員較大肯定，「只是整體薪資還是會往下降一些。」
蘇泰安表示，等到全部薪資都談定後才會公布，但是只會公布加薪球員的合約。去年表現不錯的潘武雄、鄭鎧文和羅國龍都可望獲得加薪，也分獲球團頒發的「淬鍊獎」、「突破獎」和「精進獎」的肯定。
潘武雄。（資料照，記者黃志源攝）
鄭鎧文。（資料照，記者張嘉明攝）
羅國龍。（資料照，記者林正堃攝）
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